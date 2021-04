Avec ses quarante années d’expérience, l’ETPA veille à ce que chacun de ses étudiants maîtrise ses environnements professionnels, techniques et artistiques au travers de trois formations - praticien photographe 2 ans, orientée vers la prise de vue et le traitement de l’image ; BTS Photographie sur 2 ans ; troisième année de spécialisation -.

LA PATIENCE, c’est le maître mot ! Capable de rester caché de longues heures pour saisir le fameux cliché, le photographe animalier doit faire preuve aussi d’ingéniosité : être un bon photographe prend du temps !

Développer son propre style photo, aussi. Le ressenti et la sensibilité dans l’exercice des missions sont les gages de clichés de qualité.

Carrières, salaires et débouchés

Rares sont les photographes qui vivent exclusivement de ce type de photos. Beaucoup combinent cette passion avec d'autres activités professionnelles plus lucratives. Pour peu que vous perciez, sans être une star de la spécialité, vous pouvez prétendre gagner un salaire de l’ordre de 20 000 et 35 000 euros par an.

Généralement, les photographes animaliers, journalistes pour certains, travaillent en freelance, et doivent prendre en compte l’entretien de l’équipement, les assurances, les taxes, la TVA, les coûts de transport, etc.

D’autres exercent pour le compte d’une revue, d’un journal, d’un parc naturel ou de toute autre structure animalière.

Se spécialiser dans un secteur très pointu comme la photo animalière c’est une solution rationnelle sans pour autant fermer totalement la porte aux autres domaines car, encore une fois, la concurrence est vive et les débouchés restreints. N’est pas Vincent Munier qui veut !