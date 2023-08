Un portrait, c’est plus que la simple représentation physique d'une personne, ou de son visage. Un portrait se doit de capter un moment privilégié, de l’immortaliser. Le lieu est important, mais surtout de manière plus générale l'environnement dans lequel le portrait sera pratiqué. Tout le monde le sait, pour faire une belle photo, il faut aussi une belle lumière.

La capacité d’adaptation est une grande qualité. En tant que photographe portraitiste, vous devrez vous adapter à un visage, un caractère, une volonté, une ambiance, ou une couleur. Le portraitiste qui travaille avec des particuliers doit savoir être patient et pédagogue, il doit observer, guider, donner l’exemple. Et pourquoi pas manifester une forme de complicité, d’empathie avec son sujet, le détendre et le déstresser ?

Être photographe portraitiste au XXIème siècle, c’est pouvoir mener une véritable carrière artistique et donner de la visibilité à ses images.

C'est l'un des métiers les plus en vue mais aussi l'un des plus compliqués, l’un des plus difficiles d’accès en tant que professionnel indépendant car peu d'élus peuvent réellement vivre de cette activité d’autant que la concurrence des amateurs est vive. Il faudra faire connaitre votre entreprise : connaître via le marketing et le web, établir des partenariats, fidéliser votre clientèle.

Encore une fois votre créativité, votre inspiration, votre sens de la lumière, devra faire la différence.

Avec ces quelques conseils, vous voilà mieux armés pour pratiquer le portrait ! Et n’oubliez pas, photographier un portrait ne signifie pas juste immortaliser un visage mais bien transmettre toutes les émotions qui s’en dégagent…